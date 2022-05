O Presidente da República aprovou mais um crédito adicional no OGE para a Reserva Estratégica Alimentar (REA). São 55.4 milhões USD que se juntam aos 44,8 milhões aprovados em Janeiro e aos 15,5 milhões autorizados em Dezembro do ano passado. Este valor agora autorizado tem como finalidade, tal como o montante aprovado no princípio do ano, "fazer face às despesas de reabilitação e expansão das infra-estruturas de apoio à gestão da Reserva Estratégica Alimentar (REA), programa gerido pela Gescesta, empresa dos grupos Gemcorp e Carrinho.

Este crédito adicional ao OGE respeitante ao exercício económico de 2022 é afecto ao Ministério da Indústria e Comércio, determina o decreto presidencial 98/22.

De recordar que, já em Janeiro deste ano, o Presidente da República aprovou um crédito adicional de 44,8 milhões de dólares ao Orçamento Geral do Estado de 2021 para fazer face às despesas de reabilitação e expansão das infra-estruturas de apoio à gestão da Reserva Estratégica Alimentar.

E, no dia 10 de Dezembro de 2021, autorizou um primeiro crédito adicional ao OGE, no valor de 15,5 milhões USD, também para o pagamento das despesas de reabilitação e expansão das infra-estruturas de apoio à gestão da Reserva Estratégica Alimentar, cuja operacionalização foi posta em marcha no final do ano passado, com o objectivo, segundo o Executivo, de "garantir a aquisição, armazenamento e distribuição de mais de 520 mil toneladas de produtos alimentares".

A gestão dessa Reserva Estratégica Alimentar foi entregue à Gescesta, empresa constituída em Maio de 2021 (mas cuja escritura foi publicada em Outubro), com um capital social de 100 mil kwanzas, distribuídos por duas quotas iguais, divididas pela Gemcorp e pela Tools and Foodservice, Lda, que tem por trás o grupo Carrinho.

Veja o histórico da Reserva Alimentar e dos grupos que estão por trás da Gescesta nos links colocados no rodapé desta página.