Os juízes conselheiros do Tribunal Supremo (TS), reunidos esta sexta-feira, 17, decidiram, em plenário, pedir o afastamento do presidente do TS, Joel Leonardo, devido às várias denúncias e acusações que pesam sobre ele. Os juízes já remeteram ao Presidente da República a deliberação em que pedem o afastamento de Joel Leonardo e indicam a juíza veneranda presidente da câmara mais antiga, Teresa Francisco da Rosa Buta, como substituta "enquanto durarem as investigações em curso".

Ao Novo Jornal, uma fonte daquele tribunal avançou que a questão prévia foi suscitada esta sexta-feira, 17, pela juíza veneranda conselheira Teresa Francisco da Rosa Buta, na qualidade de juíza mais antiga.

Esta deliberação, assinada surge depois de os juízes do Tribunal Supremo terem entregado, na semana passada, à Procuradoria-Geral da República (PGR), uma deliberação a pedir que se abra um inquérito sobre as acusações de corrupção que recaem, nas redes socais e em diversos órgãos de comunicação, sobre o juiz presidente Joel Leonardo.

No mesmo dia, os juízes conselheiros, por decisão do plenário, entregaram, a deliberação ao Procurador-Geral da República, Hélder Pitta Grós, em que é solicitada a abertura de um inquérito relativamente às notícias veiculadas nas redes socais e em diversos órgãos de comunicação sobre a suposta conduta do juiz presidente do TS, no sentido de serem esclarecidas as denúncias.