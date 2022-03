A 15 de Outubro do ano passado, no seu discurso no Parlamento sobre o "Estado da Nação", o Presidente da República garantiu que 2022 seria a data do início das obras de conclusão do campus universitário da Universidade Agostinho Neto (UAN), cuja primeira fase foi inaugurada em 2011, ainda por José Eduardo dos Santos. Por ajuste directo, João Lourenço destina nada mais nada menos que 300 milhões de dólares norte-americanos para a empresa Globaltec Desarrollos e Ingeniería dar forma à empreitada de concepção, construção e apetrechamento de edifícios para as faculdades e institutos da UAN.

Diz o despacho presidencial 50/22 que é conveniente "a adopção de um procedimento mais célere e não concorrencial, decorrente das limitações impostas pelo financiamento assegurado junto do Deutsche Bank, S.A.E, considerando a necessidade imperiosa de reforçar com mais infra-estruturas o campus da Universidade Agostinho Neto, de maneira a que esta instituição pública de ensino superior possa realizar a sua missão nas melhores condições infra-estruturais e consequentemente contribuir de forma competitiva para o desenvolvimento social, económico, cultural, tecnológico e científico do País".

À Ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, o Presidente delega competência, com a faculdade de subdelegar, para a aprovação das peças do procedimento, bem como para a verificação da validade e legalidade de todos os actos praticados no âmbito deste procedimento, incluindo a celebração do contrato.

"O Ministério das Finanças deve assegurar a disponibilidade dos recursos financeiros necessários à implementação do projecto no âmbito da Linha de Crédito do Deutsche Bank, S.A.E.", determina igualmente o Chefe de Estado.

A aprovação deste valor junta-se a uma outra, datada de Julho do ano passado, em que o Presidente da República autorizou, também por ajuste directo, a construção do Hospital Universitário da Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto, uma unidade de saúde que vai custar 90 milhões de dólares aos cofres de Estado.

O hospital deverá "garantir a formação graduada e pós-graduada diferenciada dos profissionais de saúde nas mais variadas vertentes", juntando-se, em termos de valências de formação, ao Complexo Hospitalar General Pedro Maria Tonha "Pedalé", obra avaliada em 128,1 milhões USD, segundo um decreto presidencial de Janeiro de 2019, e cujo final estava anunciado para Maio de 2021 (ver notícia no rodapé da página).

De lembrar igualmente que o Presidente da República entregou, à mesma Globaltec, por ajuste directo, em 2019, a construção de 24 vias urbanas no Zaire, obra avaliada em 90,9 milhões de dólares (ver notícia no rodapé da página).