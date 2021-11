O Serviço de Investigação Criminal (SIC) desmantelou seis associações criminosas, deteve 20 pessoas e esclareceu um crime de homicídio qualificado ocorrido no bairro Candombe-Velho, na província do Uíge, avançou hoje ao Novo Jornal o director de comunicação do SIC-Geral, Manuel Halaiwa.

As detenções e o esclarecimento do caso de homicídio qualificado, com recurso a uma catana, ocorreu nos dias 17, 18 e 19, no âmbito da Operação 45 graus que decorre em todo território nacional para o combate aos crimes violentos.

As buscas e apreensões incidiram nos bairros Caquicuia, Candombe-Velho, Papelão e Kimacungo, no município do Uíge, visando "manter o sentimento de segurança das populações".

"Nessas acções foram desmantelados os grupos, o Elenco da Pausa B, os 60 Boutique, a Última Tropa Infantil, os Fuma não Para, a União dos Cotas e as Bad Chandou, este último composto apenas por mulheres", descreveu Manuel Halaiwa.

De acordo com o responsável pela comunicação do SIC-Geral, com base num trabalho de inteligência criminal, foi possível o esclarecimento do crime de homicídio qualificado datado a 17 deste mês, nas imediações da escola primária n° 04, vulgo Matembele, no bairro Candombe-Velho.

"A vítima foi um cidadão não identificado até ao momento, por não portar nenhuma identificação, sendo que se presume ter sido morto com uma catana e abandonado na via pública", referiu.

Ao que o Novo Jornal apurou, os 20 acusados serão presentes na segunda-feira, 22, ao magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Uíge, para os procedimentos legais que se impõem.