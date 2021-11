Ultrapassada a crise, PDP-ANA convoca o II Congresso Ordinário para 28 e 29 de Novembro

Depois do entendimento entre as duas alas que estavam desavindas no Partido Democrático para o Progresso e Aliança Nacional de Angola (PDP-ANA), esta organização política coligada na Convenção Ampla de Salvação de Angola- Coligação Eleitoral (CASA-CE), marcou a realização do II Congresso Ordinário para os dias 28 e 29 de Novembro, em Luanda, para eleição do novo presidente.