A UNITA, principal partido da oposição, já apresentou à Comissão Nacional Eleitoral (CNE) o relatório de contas das verbas que recebeu do Estado, tendo em vista a sua participação nas eleições gerais de 24 de Agosto.

O segundo partido mais votado recebeu do Estado angolano um financiamento para a campanha eleitoral igual a todos os outros concorrentes, aproximadamente 1.112 milhões de Kwanzas, valor estabelecido à luz do decreto presidencial nº 166/22 de 24 de Junho.

"A UNITA já entregou o seu relatório de contas das verbas que recebeu do Executivo, que utilizámos nas eleições gerais de 24 de Agosto deste ano", disse ao Novo Jornal uma fonte ligada à campanha eleitoral do partido.

Segundo a Lei, o Estado atribui uma verba de apoio à campanha eleitoral das candidaturas às eleições gerais, que é distribuída de forma equitativa, podendo o valor ser utilizado para apoio aos delegados de listas.

Os partidos devem, no prazo máximo de 45 dias após a proclamação oficial dos resultados do escrutínio, que termina a 23 de Outubro, prestar contas discriminadas da sua campanha eleitoral à Comissão Nacional Eleitoral e publicá-los num dos jornais diários mais divulgados no País.

Faltando neste momento 10 dias para o fim do prazo, para além da UNITA, apenas o Partido Humanista de Angola (PHA) já apresentou o seu relatório de contas das verbas que recebeu do Executivo.