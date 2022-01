UNITA exige a reinserção social condigna dos ex-militares dos movimentos de libertação de Angola e atribuição das suas pensões de reforma

O Secretariado Executivo do Comité Permanente da Comissão Política da UNITA exige que o Executivo de João Lourenço cumpra com as suas responsabilidades quanto à reinserção social condigna e a atribuição das pensões de reforma a todos os ex-militares dos antigos movimentos independentistas, as FALA, da UNITA, as FAPLA, do MPLA, e a ELNA, da FNLA, incluindo ainda as Forças Armadas de Cabinda, (FAC).