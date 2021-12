O presidente da UNITA, eleito hoje, Sábado, 04, no terceiro e último dia do XIII Congresso Ordinário, Adalberto Costa Júnior, aproveitou o discurso de encerramento para dizer que este retomar da sua liderança interrompida pelo Tribunal Constitucional (TC) em Outubro é para liderar o partido à governação de Angola.

Adalberto Costa Júnior referiu, no seu discurso de investidura, que este congresso respeitou todas as exigências estatutárias do partido numa exemplar mobilização de todas as suas estruturas.

"Este segundo XIII Congresso Ordinário da UNITA demonstrou que são os militantes que decidem democraticamente o que o partido é, o que quer e o que fará. Não será nunca o partido do Governo ou qualquer outro grupo que poderá impor as suas decisões", disse.

"Recandidatei-me à presidência do partido com o propósito de liderar a UNITA para a governação do País e resgatar a liberdade, a dignidade e a Justiça e para realizar a inclusão social", assegurou.

O novo líder do "Galo Negro" também se candidatou para o resgate da soberania da UNITA e para dar autonomia aos membros decidirem sobre a sua liderança.

Adalberto Costa Júnior reconheceu que este congresso foi apenas de resgate da soberania do partido.

"O presente indica que precisamos ser bem mais criativos para restaurar o diálogo institucional. Nós vamos limpar o passado negativo, de falta de diálogo", disse.

Adalberto Costa Júnior deixou claro, durante o seu discurso de tomada de posse, que o projecto da Frente Patriótica Unida, que junta o Bloco Democrático e o projecto político PRA-JA Servir Angola será materializado em 2022.

Enquanto decorria o processo de eleição, centenas de militantes da UNITA aguardavam os resultados do pleito no exterior do complexo Sovismo, em Viana, numa clara demonstração de apoio ao novo líder do "Galo Negro".

Adalberto Costa Júnior torna-se assim no terceiro presidente da UNITA, partido fundado por Jonas Savimbi há 55 anos.

Entretanto, no seu discurso que serviu para se despedir do cargo, Isaías Samakuva, presidente cessante, disse ao agora presidente que "é hora de caminharem juntos com olhos no futuro e que a hora é de acção".

Isaías Samakuva salientou que depois de dois meses fora do seu gabinete na presidência do partido foi reposta a legalidade com a eleição de Adalberto Costa Júnior.

"No que me diz respeito, podes contar comigo", disse Isaías Samakuva, dirigindo-se a Adalberto Costa Júnior.