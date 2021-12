Os delegados ao XIII Congresso Ordinário da UNITA aprovaram hoje o relatório de actividades referente ao mandato do presidente do partido, Isaías Samakuva, por unanimidade, com nove abstenções, informou o porta-voz do conclave, Ruben Sicato.

Relativamente à Frente Patriótica Unida, Ruben Sicato, disse que faz parte da moção estratégica do ex-presidente, Adalberto Costa Júnior, que na sua qualidade de candidato tem esta frente como algo que quer implementar.

"A Frente Patriótica Unida já foi debatida nas províncias, porque faz parte das teses do partido. Nós quando estamos a fazer um congresso, antes das pessoas se juntarem, elas têm na preferia debates a que nós chamamos conferências provinciais preparatórias", disse.

"A partir de hoje vamos ter uma noção do que será a Frente Patriótica Unida", acrescentou.

Esta tarde os congressistas retomaram os trabalhos das comissões e serão lidas as conclusões do XIII Congresso Ordinário. Para o final do dia está prevista a leitura e aprovação do comunicado final.

Amanhã, o XIII Congresso Ordinário começa às 09:00, com a eleição do presidente do Partido. Para as 12:00 está marcada a eleição e tomada de posse da Comissão Política.

Depois das 15:00 o novo líder da UNITA tomará posse durante o habitual ritual em que lhe são entregues o cajado, os estatutos e a bandeira do partido e lhe é colocada a faixa de presidente.