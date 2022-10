De acordo com o director adjunto do SIC-Zaire, Serafim Coelho, citado pela Rádio Nacional de Angola, o actual administrador do Mbanza Congo está detido por um crime ocorrido em 2016, na sede municipal, quando exercia o cargo de administrador adjunto para área social e económica e assinou várias licenças e credenciais de terrenos, sem que lhe fosse dada essa competência.

O SIC no Zaire esclarece ainda que no processo também está envolvido o director municipal de urbanismo Mateus Alberto Malungo (suposto comparsa do administrador), por não ter o cuidado de acompanhar e cumprir as obrigações de monitorar os terrenos.

O administrador do município de Mbanza Congo vai responder pelo crime de falsificação, destruição e subtração de documentos, enquanto ao director de urbanismo foi aplicada uma multa de 500 mil kwanzas.