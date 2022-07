O Memorial Agostinho Neto está aberto ao público, a partir das 14 horas, de forma a permitir que aqueles que se "sentirem com vontade e interesse" possam homenagear o ex-Presidente José Eduardo dos Santos, que morreu na sexta-feira, em Barcelona. Esta manhã o Chefe de Estado, João Lourenço, marcou presença no local e deixou uma mensagem no livro de condolências.

Em Luanda, foi escolhido o Memorial Dr. António Agostinho Neto, onde foi instalada uma tenda com a fotografia de José Eduardo dos Santos e um livro de condolências para acolher o acto principal das homenagens.

O Memorial Dr. António Agostinho Neto, também conhecido como o Foguetão, é um monumento que homenageia o primeiro Presidente da República de Angola, inaugurado em 17 de setembro de 2012, por José Eduardo dos Santos.

Com uma área de 18 hectares, tem um bloco central, onde se encontra o sarcófago onde repousam os restos mortais de Agostinho Neto, que morreu em Moscovo, no dia 10 de Setembro de 1979.

O Governo está a criar, igualmente, em todas as províncias, locais para velórios públicos enquanto se aguarda a marcação de uma data para o funeral, cuja data e local se encontram sob um manto de dúvidas, visto que a família do ex-Presidente e o governo angolano ainda não conseguiram chegar a um acordo: Enquanto o Governo pretende fazer um funeral de Estado em Luanda, as filhas mais velhas de José Eduardo dos Santos, sobretudo Tchizé dos Santos, não concordam com a transladação do corpo.

Segundo Tchizé dos Santos, essa não era a vontade do pai e José Eduardo dos Santos não queria ser sepultado em Angola enquanto João Lourenço estiver no poder.

Sobre a vinda do corpo para Luanda, o ministro da Administração do Território e porta-voz da comissão multisetorial para as cerimónias fúnebres, disse ser "prematuro" avançar informações sobre o assunto.

Marcy Lopes lembrou que se encontra em Barcelona uma delegação do executivo, com a presença do ministro das Relações Exteriores, Téte António, que tenta, com a família do ex-Presidente José Eduardo dos Santos, chegar a um entendimento.

O ex-Presidente José Eduardo dos Santos morreu na sexta-feira, 08, em Barcelona, na clínica onde estava internado nos cuidados intensivos, depois de ter sofrido um AVC. "Zédu", como era também conhecido em Angola, governou o País durante 38 anos. Deixou o poder em 2017 e a sua morte marca o fim de uma era em Angola.

Angola decretou sete dias de luto por José Eduardo dos Santos, decisão tomada "tendo em conta os procedimentos associados ao passamento físico do antigo Presidente da República de Angola, (...) de modo a assegurar que as homenagens devidas à sua figura, a sua obra, os seus feitos e o seu legado decorram em período significativo".

Enquanto vigorar o luto nacional, a bandeira nacional estará a meia-haste.

A Presidência ordenou, também, o cancelamento de todos os espectáculos e manifestações públicas, nomeadamente os vários mega-comícios que estavam agendados para sábado, 9.

Na página da Presidência lê-se que "o Presidente José Eduardo dos Santos foi uma figura ímpar da Pátria angolana, à qual se dedicou desde muito cedo, tendo tido relevante participação na luta contra a colonização, na conquista da Independência Nacional, na consolidação da Nação, na sua afirmação no contexto das Nações, na conquista da Paz e reconstrução e reconciliação nacionais".