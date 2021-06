Cidadãos que queiram renovar ou substituir a carta de condução em mau estado de conservação devem agora pagar uma taxa de 17.012 kwanzas, ao contrário dos 880 cobrados anteriormente. Com a actualização das taxas e emolumentos, a renovação do documento oficial que habilita um indivíduo para a condução de determinados tipos de veículos fica 19 vezes mais cara, de acordo com cálculos do Novo Jornal.

As alterações constam do Decreto Presidencial n.º 148/21, de 3 de Junho, que aprova o regulamento sobre as taxas e emolumentos a cobrar pelos serviços prestados pela Direcção de Trânsito e Segurança Rodoviária da Polícia Nacional (DTSER).

