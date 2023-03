O capotamento de um autocarro teve como resultado a morte de cinco pessoas na zona do Baião, município do Porto Amboim, província do Kwanza Sul, nesta quarta-feira, que ocorreu por volta das 1h00 de madrugada. Há ainda registar 50 feridos, seis dos quais em estado grave

O autocarro fazia o trajecto Luanda/ Lubango e, segundo agentes da polícia de trânsito no local, citados pela Angop, na base do acidente estará o excesso de velocidade e a sonolência do motorista.

A supervisora do Hospital municipal do Porto Amboim, Juliana Ramos, disse que os feridos graves foram transportados para o Hospital Geral do Kwanza Sul, no Sumbe.