No último fim-de-semana, quatro pessoas morreram e 37 outras ficaram gravemente feridas em sequência de 20 acidentes rodoviários que decorreram em vários municípios de Luanda. Também o Serviço de Protecção Civil e Bombeiros registou 40 ocorrências, com destaque para duas mortes e cinco incêndios.

De acordo com a direcção do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional (PN), o que esteve na base dos acidentes foi o excesso de velocidade, com danos materiais avaliados em mais de 20 milhões de kwanzas.

Na semana passada foram realizadas oito micro-operações, que resultaram na detenção de 170 indivíduos, indiciados dos crimes de homicídio, roubo e furto em residências e na via pública.

Durante as operações, segundo a polícia, foram apreendidas seis armas de fogo, sendo cinco do tipo AKM e uma pistola e vários electrodomésticos que se encontravam em posse dos marginais.

No âmbito da regularização e fiscalização do trânsito automóvel, foram apreendidas 17 viaturas, 24 motorizadas.

Quanto às acções de prevenção a sinistralidade rodoviária, ficaram detidos 44 automobilistas com idades compreendidas entre os 30 e os 55 anos, por condução em estado de embriaguez.