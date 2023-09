No último fim-de-semana morreram sete pessoas e 32 outras ficaram gravemente feridas vítimas de 22 acidentes rodoviários que decorreram em Luanda.

O Serviço de Protecção Civil e Bombeiros registou ainda, foram do âmbito dos acidentes rodoviários, 54 ocorrências, com destaque para 26 incêndios e oito mortes em todo País.

O porta-voz do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional (PN), Nestor Goubel, disse que "o excesso de velocidade foi a principal causa dos acidentes que provocaram danos materiais avaliados em mais de 12 milhões de kwanzas.

No período em análise, realizaram-se 13 operações de trânsito em todos os municípios de Luanda que culminaram com a detenção de 217 indivíduos, implicados nos crimes de homicídio, roubo e furto em residências e na via pública, conta a PN.

Estas acções resultaram ainda na apreensão 14 armas de fogo e vários aparelhos electrónicos e recuperou-se uma viatura de marca Toyota, modelo Land Cruiser, que se encontrava em posse de marginais.

No âmbito da regularização e fiscalização do trânsito automóvel, foram apreendidas 41veículos, seis motorizadas e 297 automobilistas ficaram sancionados com 153 multas por diversas infracções ao código de estrada.