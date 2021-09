Um agente do Serviço de Investigação Criminal (SIC) morreu na madrugada desta quarta-feira, no município do Soyo, província do Zaire, durante a perseguição a um marginal que fugiu de uma unidade policial na circunscrição.

Segundo apurou o Novo Jornal junto de fonte do SIC-Zaire, o marginal fugiu da guarda policial, quando estava a decorrer o interrogatório no piquete de investigação criminal no Soyo, facto que motivou a sua perseguição.

A vítima é António Venceslau Cortesão Guipsis, de 36 anos, colocado no Departamento de Investigação Criminal do Município do Soyo.

De acordo com o porta-voz do SIC-Geral, Manuel Halaiwa, os factos ocorreram em pleno exercício de funções, na madrugada desta quarta-feira, 08, quando realizavam acções de captura de um detido em fuga do piquete local.

"Durante as diligências foram surpreendidos com disparos de arma de fogo, tendo um destes atingido mortalmente o agente do SIC-Zaire, que morreu no local", explicou.

O responsável indicou ainda que o SIC-Zaire e a Polícia Nacional (PN) estão a desenvolver diligencias para capturar o marginal e os seus comparsas que se encontram foragidos das autoridades.