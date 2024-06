O agente do Serviço de Investigação Criminal (SIC) que disparou mortalmente contra três indivíduos da mesma família - um homem de 65 anos, o seu filho e um sobrinho -, nesta quarta-feira, 19, no Cazenga, até ao momento encontra-se foragido, não se sabendo se ainda está em Luanda ou se terá fugido para outra província.

A informação foi avançada pela direcção do SIC-geral, que informou estarem em curso diligências para o localizar e responsabilizar pela acção criminosa.

O trágico incidente que envolveu o efectivo do SIC, colocado no território do Cazenga, ocorreu no bairro Curtume, distrito urbano do Kima Kieza, por volta das 02:00, quando as vítimas estavam a sair de um óbito.

Uma das vítimas, de 65 anos, estava cansado de lá estar e pediu ao filho e ao sobrinho para o acompanharem a casa, e, quando um deles estava a escalar o muro para ter acesso ao interior da residência, segundo relatos, o agente confundiu-os com delinquentes e disparou, acabando com a vida dos três homens.