"Angola vive numa situação de calamidade de fome", diz ADRA, que avisa que a seca já está a afectar algumas províncias do centro do País

A Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente (ADRA), organização não-governamental que trabalha com as comunidades rurais, considera que o problema da seca já não está a afectar, somente, a região sul, e garante que existem algumas províncias do centro do País que vivem situações similares às vividas no sul.