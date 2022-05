O Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, no seu balanço do fim-de-semana, destaca dois homicídios, um dos quais cometido por um homem, que terá matado acidentalmente o filho de 14 anos, quando ambos bebiam no bairro Dangereux, município do Talatona.

O indivíduo, de 35 anos, segundo a Polícia Nacional, foi detido pela presumível autoria do crime de homicídio qualificado com recurso a arma de fogo do tipo pistola, em que foi vítima um jovem, de 14 anos, "quando ambos, na qualidade de pai e filho, conviviam, consumindo bebidas alcoólicas, e o acusado terá empunhando a arma de fogo e efectuado, supostamente por descuido, um disparo que atingiu a região craniana da vítima".

A PN destaca igualmente a detenção de um pastor, de 66 anos, pela presumível autoria do crime de homicídio, por espancamento, em que foi vítima uma mulher de 55 anos, quando o acusado, na qualidade de marido da vítima, a espancou até à morte. O crime aconteceu no município do Cazenga, bairro dos Combustíveis, no interior de uma residência.

Durante as últimas 72 horas, a PN apreendeu 14 armas de fogo e recuperou duas viaturas.

Segundo o relatório, foram detidos 148 "cidadãos suspeitos de praticar diversos crimes". Foram igualmente detidos quatro homens com idades entre os 20 e os 31 anos, presumíveis autores de abuso sexual, nomeadamente contra duas menores.

Há ainda a registar 21 acidentes de viação, que resultaram em dois mortos por atropelamento e 27 feridos.