O Serviço de Investigação Criminal no Bengo (SIC) deteve o elemento que estava em fuga do grupo que baleou mortalmente o proprietário de uma casa, durante um assalto à mão armada, na passada terça-feira, no sector 10 do Panguila.

Como noticiou na semana passada o Novo Jornal, dois assaltantes foram mortos pela Polícia Nacional durante uma troca de tiros entre agentes e os homens que foram apanhados em flagrante a assaltar uma residência à mão armada, no sector 10 do Panguila. Durante a confusão, um dos delinquentes também disparou mortalmente contra o dono da casa, segundo as autoridades.

De acordo com o gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-Bengo, o alegado homicida foi detido num dos bairros da Panguila, na via pública, após ter sido reconhecido por alguns populares, que fizeram uma participação às autoridades.

Os efectivos do SIC e da Polícia Nacional deslocaram-se ao lugar e detiveram o homem que foi esta terça-feira apresentado e será encaminhado para o juiz de garantia, respondendo pelos crimes de roubo com recurso à arma de fogo e homicídio qualificado.