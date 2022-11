Uma mulher de 29 anos foi detida pelo serviço penitenciário do Caboxa, por tentar introduzir, no interior do estabelecimento, uma quantidade de drogas do tipo diazepam, liamba e libanga, dissimulada na alimentação.

De acordo com o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa da delegação do Ministério do Interior no Bengo, Gaspar Luís Carlos Inácio, o facto ocorreu no município do Dande, quando a mulher se dirigiu ao guichê da penitenciária do Caboxa, para fazer uma visita ao seu namorado que se encontra a cumprir uma pena de 12 anos de prisão maior.

Segundo a mulher, apenas tentou saciar a fome do parceiro e inocentemente levou a refeição sem saber das drogas que estavam dissimuladas na alimentação do recluso.

A implicada disse aos oficiais do serviço penitenciário do Caboxa que desconfia que as substâncias em causa terão sido colocadas na comida pelo irmão do recluso.

Gaspar Luís Inácio disse ainda que, durante a revista efectuada à mulher, foram encontrados em sua posse 80 comprimidos do tipo diazepam, uma mortalha de liamba e 14 pedras de libanga.

A mulher será presente ao Ministério Público para os procedimentos legais.