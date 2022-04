O crime remonta ao dia 2 deste mês, quando os três assaltantes, em prisão preventiva, medida de coação mais gravosa, aplicada na manhã desta terça-feira, 19, pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Bengo, atacaram a vítima no momento em saía do serviço, por volta das 19:00 daquele fatídico dia, avançou ao Novo Jornal o intendente Gaspar Luís Carlos Inácio, director provincial do gabinete de comunicação institucional e imprensa da delegação do Ministério do Interior na província do Bengo.

O responsável salientou que os suspeitos foram detidos na localidade do Panguila, no âmbito da Operação Pascal.

"O crime ocorreu no dia 2 deste mês, no período nocturno, no sector 4 na região do Panguila, quando a vítima saía do serviço com destino à sua habitação. Entretanto, foi atacado pelos suspeitos sob ameaça de uma arma de fogo e que exigiram que entregasse todos os seus pertences. Ele (a vítima) reagiu ao assalto e acabou baleado", narrou, acrescentando que após o disparo o homem ainda foi socorrido para uma unidade hospitalar mais próxima, mas "não resistiu aos ferimentos e acabou por perder a vida horas depois".

À data dos factos, os detidos colocaram-se em fuga com a carteira e o telemóvel da vítima.