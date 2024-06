O primeiro caso aconteceu na comuna do Úcua, município do Dande, quando a vítima, em companhia dos seus amigos, estava numa partida futebol no bairro do grupo rival.

Durante o jogo, a vítima começou a conversar com uma jovem, o que não agradou aos jovens do gangue. Os acusados muniram-se com catana e desferiram vários golpes em todas as partes do corpo da vítima, que não aguentou os ferimentos e perdeu a vida naquele local.

Já o outro cenário aconteceu no município do Caxito: a vítima encontrava-se no interior de uma casa de música (produtora), no bairro do grupo rival, e, quando os elementos do gangue se aperceberam que o malogrado estava na área, dirigiram-se à residência para acabar com a vida dele.

Os homens dirigiram-se à casa com paus, pedras e facas, e espancaram-no brutalmente até ao seu último suspiro no local.

Quando o Serviço de Investigação Criminal tomou o conhecimento destes homicídios, desencadeou uma micro-operação que culminou com a detenção de dois dos acusados, no fim-de-semana.

Os detidos foram encaminhados para o juiz de garantia, enquanto diligências prosseguem para se localizar os demais membros dos grupos envolvidos.