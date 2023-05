O porta-voz do Serviço de Investigação Criminal (SIC) no Bengo, Miguel Correia, disse que, "o cidadão nacional estava a negociar o telemóvel da namorada sem o seu consentimento, e que, quando esta se apercebeu da situação e discordou totalmente da venda, o homem espancou-a até à morte.

Miguel Correia disse ainda que o suspeito escondeu o cadáver num local isolado. Entretanto, os membros da família da vítima fizeram uma participação ao SIC local, que resultou numa investigação que culminou com a detenção do homem, bem como a localização do cadáver que foi removido para a morgue do hospital do Bengo.

O namorado da vítima será encaminhado para o juiz de garantia.