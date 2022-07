Ana Carina António, de 24 anos, que tinha sido dado como desaparecida há mais de três meses, foi encontrada morta e desmembrada nos arredores da praia do Sarico, município do Dande, província do Bengo.

O corpo da vítima foi encontrado por volta das 08:00 de sábado, 16, por populares, em estado avançado de decomposição e com a cabeça separada do corpo, avançou ao Novo Jornal o director da delegação do Ministério do Interior, intendente Luís Gaspar.

"O corpo, após a descoberta, foi enviado para o Laboratório Central de Criminalística (LCC), em Luanda, para a realização de exames forenses e apurar se na realidade houve crime", disse o oficial em declarações ao Novo Jornal.

O responsável adiantou ainda que a jovem residia em Luanda e há mais de três meses que os familiares estavam à sua procura depois de terem feito a participação do seu desaparecimento.

"O caso está ser investigado pelos nossos operacionais desde a data do seu desaparecimento, infelizmente foi encontrada morta", disse, acrescentando que as investigações estão a decorrer a bom ritmo.