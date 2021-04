O Serviço de Investigação Criminal (SIC) apreendeu 30 contentores de 20 pés com granito e metais no interior de uma estaleiro sem denominação, por presumível contrabando, no sector 11, na província do Bengo, informou ao Novo Jornal o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa da corporação, superintendente de investigação Manuel Halaiwa.

O Novo Jornal apurou que os proprietários dos contentores e do estaleiro, encontrados no Panguila, município do Dande, estão a monte.

Manuel Halaiwa adiantou que os contentores carregados com granito, metais e outros minerais apreendidos ao início da tarde de quarta-feira, 14, "se encontravam armazenados no interior do estaleiro para serem contrabandeados".

Segundo o responsável, apreensão dos 30 contentores foi feita depois de uma denúncia anónima.

"Os responsáveis pelos 30 contentores e os donos do estaleiro estão foragidos das autoridades. Já estão em curso diligências para a localização e posteriores detenções", disse Manuel Halaiwa em declarações ao Novo Jornal.

O responsável adiantou ainda que a Polícia Nacional e o Serviço de Investigação Criminal vão continuar com as investigações no sentido de aferir a proveniência do granito, metais e outros minerais.