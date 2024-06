A polícia brasileira deteve duas mulheres, de 45 e 25 anos, quando tentavam viajar para Luanda com 18,5 kgs de cocaína nas bagagens a partir do Aeroporto Internacional do Recife.

As detenções tiveram lugar na sexta-feira mas só nas últimas horas a notícia ca detenção das duas cidadãs brasileiras chegou aos media brasileiros nas últimas horas de Domingo, 09.

Segundo o site G1, as duas foram detidas durante uma operação de rotina e a droga foi detectada pelo Raio X no fundo das suas malas (na foto) com as quais pretendiam chegar a Luanda.

Foi, ainda segundo o G1, a maior apreensão desse tipo de droga no aeroporto do Recife feita neste ano de 2024 pela Polícia Federal, que, além da cocaína, também apreendeu dois telemóveis, 1.700 dólares e 5.000 kwanzas.

A posse de cinco mil kwanzas permite extrapolar que as duas mulheres seriam "mulas" de transporte de drogas do Brasil para Luanda de alguém com proximidade a Angola, que lhes terá entregue o dinheiro para, por exemplo, apanhar um táxi no Aeroporto 4 de Fevereiro para se deslocarem até ao local final da entrega da "mercadoria".

O Brasil tem sido um dos locais de origem preferidos pelos traficantes para introduzir cocaína em Angola.