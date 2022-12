Semanário Novo Jornal

Caça ilegal na Quiçama é «atiçada» por traficantes com poder financeiro

Administrador do Parque da Quiçama denuncia que indivíduos com dinheiro têm «aliciado» caçadores furtivos. Falta de pessoal e de transporte apontada como razão para deficiente fiscalização. Parque tem pouco mais de 100 efectivos, mas precisa de, no mínimo, 600. Em 2021, Governo apresentou projecto para travar a caça furtiva no País.