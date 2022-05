"Cacimbo" com temperaturas abaixo do normal, antecipa INAMET

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INAMET) antecipa temperaturas abaixo do normal na estação seca, conhecida como "cacimbo". Nas províncias do Bié, Huambo, Moxico, Huíla, Cunene e Kuando Kubango, as mínimas poderão ficar abaixo dos 10 graus entre Junho e Agosto.