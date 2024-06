Um jovem queimou as mãos dos seus dois filhos, alegando que eles subtraíram 50 kwanzas dos seus pertences sem a sua permissão, para comprar pão, no município de Cacuaco em Luanda.

Tudo aconteceu no bairro Boa Esperança, numa altura em que as crianças de cinco e oito anos estavam em casa com fome e foram procurar dinheiro nas coisas do pai, de 26 anos.

Os pequenos encontraram 50 kwanzas e compraram pão. Quando o jovem chegou a casa, apercebeu-se que os meninos haviam vasculhado os seus pertences e tinham retirado o dinheiro que estava guardado.

O homem chamou os menores, levou-os até à cozinha e colocou as mãos direitas das crianças no fogão, causando-lhes ferimentos graves, segundo o porta-voz do DIIP, Quintino Ferreira.

Face a esta gravidade, os familiares fizeram uma participação às autoridades e os efectivos da Direcção de Investigação e Ilícitos Penais (DIIP) deslocaram-se ao local e detiveram o acusado.

O pai que queimou as mãos dos seus filhos foi encaminhado para o juiz de garantia e vai responder pelo crime de violência doméstica.