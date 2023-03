O Camões - Centro Português de Cooperação em Angola seleccionou, no âmbito do concurso ao Fundo de Pequenos Projectos, sete propostas que visam contribuir para minimizar necessidades no domínio social, em particular nos sectores da Saúde e da Educação. Das 41 propostas recebidas, foram seleccionadas sete devido à sua "contribuição para o desenvolvimento comunitário, a redução da pobreza, a inclusão dos grupos mais vulneráveis e a promoção da resiliência nas comunidades locais". Os apoios variam entre os 1,5 e os 3,5 milhões de kwanzas.

Em primeiro lugar ficou o projecto comunitário de educação nutricional no distrito do Morro dos Veados, "Sol Nascente", a ser implementado pela Acção Juvenil para o Desenvolvimento, que pretende apoiar crianças vulneráveis entre os zero os cinco anos de idade, promovendo acções de sensibilização sobre segurança alimentar e nutrição. Prevê o estabelecimento de uma cozinha comunitária para confecção de refeições e realização de acções de formação que incidam sobre a educação alimentar e combate à subnutrição.

"Educação - chave do futuro" é o segundo projecto vencedor, e será posto em prática pela Associação das Escolas Comunitárias (AEC). O projecto visa dotar as escolas com quadros e carteiras escolares, por forma a melhorar as condições de ensino-aprendizagem dos alunos com idades compreendidas entre os cinco e os 12 anos.

O projecto "Formar Jovem para Vencer", a executar pela Associação Desportiva Power Sport Club, é outro dos vencedores, e visa promover actividades de desporto junto dos jovens, criar espaços de diálogo com jovens sobre temas relevantes no espaço da cidadania e responsabilidade social, bem como acções de formação que visem o empreendedorismo e a procura activa de emprego.

Outro dos selecionados foi o "EcoEducando", a ser implementado pela EcoAngola - Associação para a Sustentabilidade e Ambiente, e propõe-se formar professores das escolas públicas e privadas do ensino primário em Educação Ambiental, e envolver cerca de mil alunos, a frequentar os níveis de ensino entre a primeira e a sexta classe, em actividades pedagógicas sobre preservação do ambiente, e nas aulas práticas dos professores inscritos nas acções de formação.

O projecto "Drenagem de Águas Pluviais", a ser implementado pelo Grupo Amizade em Angola, foi também escolhido e consiste na construção de um sistema de drenagem de águas pluviais, próximo do Centro Médico Boa Nova, na Estalagem, Viana, permitindo a melhoria no acesso às instalações do Centro Médico pelos utentes, pois fica inacessível durante a época das chuvas, de modo a minimizar-se o risco de doenças causadas pela picada de mosquito que se propaga em ambientes de águas paradas.

O sexto projecto chama-se "Educação Musical - um passo para um futuro brilhante", e será implementado pela Orquestra Filarmónica de Luanda para possibilitar a educação musical a cerca de 40 crianças que não têm possibilidade de ter acesso ao ensino da música.

O "CreArte Angola: Crescer com as Artes", a ser implementado pela Universidade Óscar Ribas, pretende organizar oficinas criativas com crianças, promovendo actividades sócio-culturais de artes plásticas, música e danças tradicionais junto da comunidade, é o último dos escolhidos pelo Fundo de Pequenos Projetos, disponibilizado pelo Camões - Centro Português da Cooperação.