Capitão das FAA morto com três tiros de Kalashnikov no Rocha Pinto em Luanda - SIC e PN lançam caça ao homem

A Polícia Nacional (PN) e o Serviço de Investigação Criminal (SIC) procuram o principal suspeito do homicídio de um homem de 33 anos, capitão das Forças Armadas Angolanas (FAA), morto com três tiros, no distrito do Rocha Pinto, bairro Huambo, em Luanda.