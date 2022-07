Caso Lussaty: Advogados abandonam a sessão após desentendimento com juízes - Tribunal volta a suspender o julgamento pela segunda vez num mês

O julgamento do conhecido "caso Lussaty", que teve início no passado dia 28 de Junho, e foi retomado esta sexta-feira, 29, após quase um mês de interrupção, volta a ficar suspenso até ao próximo dia 15 de Agosto porque os advogados exigem que o juiz presidente da sessão fundamente as razões da prorrogação por mais quatro meses da prisão preventiva do major Pedro Lussaty e outros arguidos no processo.