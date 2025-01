O número de casos de cólera continua a aumentar, com o último balanço do Ministério da Saúde a apontar para 224 casos diagnosticados e 18 mortos.

O surto de cólera que começou por ser sinalizado no bairro do Paraíso, município do Cacuaco, estendeu-se esta semana às províncias do Bengo (12 casos) e do Icolo e Bengo (9 casos e 1 óbito).

Em processamento no laboratório nacional estão 16 amostras de casos suspeitos.

Os 224 casos notificados referem-se a pessoas com idades entre os dois e os 70 anos, sendo 103 do sexo masculino e 121 do sexo feminino.

O Governo continua a apelar à população para redobrar cuidados face ao aumento dos casos de cólera, que se podem agravar com as chuvas dos próximos meses.

"Dada a rápida progressão de casos e mortes, existe um alto risco de expansão do surto a todo o país, especialmente em áreas densamente povoadas com acesso limitado à água potável e fraco saneamento", alerta o Ministério da Saúde em comunicado.

O surto foi agravado pela precipitação das últimas semanas, uma "situação que poderá agravar-se ainda mais, com a chegada da época de chuvas mais intensas no mês de Março e Abril".

O Ministério da Saúde recomenda à população que adopte medidas de prevenção que minimizem o risco de transmissão da doença, nomeadamente lavar frequentemente as mãos e manter a higiene pessoal de toda a família; tratar a água para beber, colocando sempre cinco gotas de lixívia por cada litro de água, e depois esperar 30 minutos antes de a beber.

Ferver a água de beber durante 20 minutos, lavar bem as frutas e os legumes com água fervida ou água tratada com lixívia; cozinhar bem os alimentos e guardá-los bem tapados.

As medidas incluem igualmente não defecar ao ar livre, usar sempre latrina ou casa de banho, manter a latrina ou a casa de banho sempre limpas e desinfectadas, manter a casa, o quintal e o bairro sempre limpos.

Em caso de suspeita de cólera, antes de levar o doente para a Unidade Sanitária mais próxima, dê-lhe muitos líquidos ou o soro caseiro, preparando um litro de água fervida e colocando uma colher de sopa de açúcar e uma colherinha de chá de sal. Agite bem antes de dar a beber.

Por fim, o Ministério da Saúde solicita que, em caso de suspeita de cólera, os cidadãos se dirijam à unidade de saúde mais próxima da sua residência.