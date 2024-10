Dois comerciantes de nacionalidade eritreia foram apanhados no município do Cazenga quando tentavam vender 200 sacos de arroz de 25 quilogramas da marca Glukiz, com o prazo de validade caducado e já cheio de pequenos insectos.

Os homens, de 33 e 34 anos, acabaram detidos pelos efectivos da Direção de Investigação e Ilícitos Penais (DIIP) local, após as autoridades policiais receberem uma denúncia anónima sobre o que estava a passar-se nas circunscrições do mercado do Kikolo.

De acordo com o porta-voz na nacional do DIIP, Quintino Ferreira, o arroz foi encontrado no interior do estabelecimento comercial dos dois comerciantes, no bairro do kawelele e tinha sido descarregado na última semana.

Por constituir um atentado à saúde pública, a polícia apreendeu a mercadoria, a viatura que serviu de transporte, e deteve os proprietários, que serão presentes ao juiz de garantias.

A DIIP explica que ainda não sabe de onde veio o produto estragado, mas garantiu que diligências estão em curso.