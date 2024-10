No município do Cazenga uma mulher tem obrigado três filhas menores de idade a prostituir-se para sustentar a casa, apurou o Novo Jornal junto do Instituto Nacional da Criança (INAC).

As menores, que têm entre 13 e 17 anos, são obrigadas a prostituir-se nas proximidades do Marco Histórico do Cazenga, "fazem vida" para manter a casa, enquanto a "mãe gere negócio".

O Novo Jornal apurou ainda que as meninas não frequentam nenhuma escola e a mãe permite que elas levem os homens para o interior de sua casa.

A denúncia chegou ao INAC por via anónima e a mulher alega que "chegou a este extremo com as filhas devido à situação de vulnerabilidade social".

Foi ainda dito que "a mulher aponta a falta de condições como a principal causa das filhas se prostituírem, mas recusou sempre que um dos seus familiares acolhesse uma das raparigas em sua casa.

O caso já é do domínio da direcção Municipal do Cazenga da Acção Social, que assegurou que vai dar a conhecer a situação ao Serviço de Investigação Criminal para responsabilizar a mãe das jovens.