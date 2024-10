Decorridos 15 dias desde o início do Censo Geral da População e Habitação em todo o território nacional, as famílias, em Luanda, continuam a queixar-se da franca presença nos bairros dos agentes recenseadores.

Quando faltam apenas 15 dias para o fim do processo, apesar de se multiplicarem dúvidas sobre o sucesso dos Censos 24, o Governo já deixou claro que não haverá prorrogação do prazo oficialmente estabelecido.

A comissão multissectorial para o Censo 2024 garante que já estão solucionadas todas as questões de ordem logística verificadas na fase inicial, e faz uma a avaliação positiva do processo, mesmo que nos media persistam relatos de estranheza das populações por não terem ainda visto os recenseadores nos seus bairros.

A maioria acha que, em função dos constrangimentos que os agentes recenseadores continuam a atravessar, não será possível contar a população angolana nos 15 dias que faltam.

Por outro lado, os agentes de campo continuam a queixar-se de constrangimentos, maioritariamente técnicos, no manuseio do material informático de apoio à contagem, nomeadamente os tablets.

"Infelizmente ainda não vi nenhum recenseador por perto de onde vivo no centro da cidade de Luanda, na Mutamba", disse ao Novo Jornal Pascoal Luís, reformado da petrolífera Sonangol, que considera existir um sério risco de inexactidão dos dados recolhidos no fim do processo.

Ana Domingos, residente em Cacuaco, contou ao Novo Jornal que desde o arranque do Censo "nenhum recenseador se fez aparecer" no seu bairro, que é habitado por milhares de pessoas, que na sua esmagadora maioria nem estão em casa durante o dia, o que, em tão pouco tempo que falta, considera que dificilmente o trabalho poderá ser feito.

A partir de Benguela, o professor universitário Diniz Muanza contou ao Novo Jornal que tem visto viaturas do Censo a circular, mas ainda não viu agentes a cadastrarem às famílias porta-a-porta.

Todavia, esta quarta-feira,2, no município do Cazenga, teve início efectivamente a contagem da população, facto presenciado pela coordenação nacional do Censo-2024.

Fontes ligadas ao processo asseguraram ao Novo Jornal que o Cazenga é o primeiro município a dar iniciou oficial do processo censitário, em Luanda, depois do arranque oficial a 19 de Setembro. "Outros municípios iniciam o processo esta semana".

Entretanto, o coordenador da comissão multissectorial para o Censo 2024 garantiu que o exercício censitário não será prorrogado.

Francisco Pereira Furtado, o seu coordenar, disse na semana passada que já estão solucionadas todas as questões de ordem logística verificadas na fase inicial, e garantiu que a avaliação até ao momento é positiva.

"Não haverá prorrogação, porque temos que obedecer às normas internacionais. O Censo está estabelecido em coordenação com as Nações Unidas para ser realizado em 30 dias", advertiu.