As fortes chuvadas que desde a madrugada se fazem sentir um pouco por toda a cidade de Luanda fizeram já as primeiras vítimas mortais, entre as quais várias crianças.

No município do Kilamba Kiaxi duas pessoas da mesma família morreram por electrocução, soube o Novo Jornal. As tuas mortes, a de uma mulher de 39 anos e da sua filha, de 15, aconteceram no bairro do Palanca, nas imediações do Hospital Sanatório de Luanda.

No distrito urbano do Sambizanga, uma menina de 12 anos morreu quando a casa onde vivia desabou. Também no cazenga há registo de mortes.

O porta-voz do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros, Faustino Minguês disse entretanto ao Novo Jornal que para além destas três pessoas, outras quatro perderam a vida, sendo que, nesta altura os bombeiros estão a socorrer várias famílias sinistradas e ainda é prematuro fazer um balanço.

Uma fonte dos bombeiros disse ao Novo Jornal que parte da conhecida ponte do "Kamorteiro" desabou.

A chuva que desde há várias horas cai impiedosamente sobre a capital mergulhada em toneladas de lixo que continua por recolher fazia adivinhar uma catástrofe. Há relatos de desaparecidos, de desabamentos e de inundações de centenas de casas. As imagens de carros submersos e vias intransitáveis circulam pela internet.