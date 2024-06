Venda de lentes de contacto é feita por pessoas não qualificadas e sem observar as medidas de segurança. A colocação e remoção inadequada da lente de contacto, expõem o usuário a vários tipos de infecções ocular. Dispositivo pode custar até cinco mil kwanzas.

Sem receio de possíveis riscos à saúde ocular, alguns cidadãos compram lentes de contacto em locais não apropriados e sem medidas de segurança que devem ser observadas, por se tratar de um dispositivo médico que precisa de prescrição do oftalmologista ou optometrista para o uso.

Durante uma ronda efectuada por uma equipa do Novo Jornal, terça-feira, 18, nas imediações do mercado dos Congolenses, em Luanda, foi possível ver jovens a vender os adornos oculares sem os compradores apresentarem prescrição de um oftalmologista, o profissional capacitado para o fazer.

Cláudia, nome fictício, acorreu ao local por indicação de um amigo, para comprar lentes de contacto, porque pretende mudar a cor dos seus olhos. Sem prescrição médica, a jovem de 25 anos contou ao Novo Jornal que sentiu a necessidade de aclarar os seus olhos para os tornar mais chamativos, optando pela cor castanha clara, porque acredita que dará mais brilho ao seu olhar.

"Tenho olhos escuros e sinto que não são tão bonitos, por isso resolvi usar lentes, que é uma forma rápida de mudar a cor deles. Além de aumentar o brilho, também aumenta o charme", argumentou.

Leia este e outros artigos na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, gratuita devido ao feriado. Basta seguir o link: https://leitor.novavaga.co.ao/