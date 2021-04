Os clientes do Banco de Poupança e Crédito (BPC) estão desde o dia 01 de Abril com sérias dificuldades em levantar dinheiro nas balcões e nos Multicaixa e a situação está a criar inúmeros transtornos. Banco explicou que se trata de uma situação que estava prevista.

Há vários dias que os clientes do maior banco público angolano estão a observar sérias dificuldades em levantar dinheiro tanto nos balcões da instituição como via ATM, havendo mesmo casos de pessoas a sentir de forma severa os efeitos destas restrições, como o Novo Jornal verificou hoje numa ronda por vários balcões em Luanda.

No entanto, o BPC já tinha alertado a 31 de Março que esta situação iria ocorrerpor se tratar de uma necessária manutenção ao sistema informático.

Os clientes dizem que nem fazer transferências ou pagamentos de serviços no aplicativo Multicaixa Express é permitido.

Apesar do Banco de Poupança e Crédito, ter divulgado um comunicado aos seus clientes, publicado no seu site oficial no dia 31 de Março, onde informava que a situação ficaria resolvida no dia 6 de Abril, o constrangimento permanece hoje, quarta-feira, 07 de Abril.

Margarida, 39 anos, uma das clientes do BPC com quem o Novo Jornal falou esta manhã, está desde segunda-feira passada a tentar, sem sucesso, pagar uma caução do tribunal da qual depende a libertação do seu marido, detido num estabelecimento prisional.

Vários dos clientes afectados e a quem a situação está a provocar maiores constrangimentos admitem mesmo que se a situação não for resolvida em breve poderão convocar uma manifestação junto à sede do BCP, em Luanda, e noutras províncias.