Angola recebeu, esta quarta-feira, o segundo robô cirúrgico, que será instalado no edifício de formação do Complexo Hospitalar de Doenças cardiopulmonares Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, em Luanda, e será usado para formação de médicos e enfermeiros.

Este robô foi criado para simular procedimentos complexos, oferecendo aos profissionais de saúde a oportunidade de adquirir experiência prática antes de realizarem cirurgias.

"A instalação deste segundo robô representa um avanço significativo no sistema de saúde do país, consolidando o complexo hospitalar como um centro de referência em cirurgias robóticas", diz o Ministério da Saúde (MINSA) em comunicado.

A cirurgia robótica, ou seja, "assistida por robô", consiste basicamente numa cirurgia por acesso laparoscópico (pequenos orifícios por onde são introduzidas a câmera e pinças cirúrgicas) em que os movimentos dos instrumentos são realizados por braços robóticos.

Os movimentos são todos realizados pelo cirurgião, que é normalmete altamente especializado, que controla os braços robóticos por meio de joysticks.

Esta cirurgia é menos invasiva, permite visão 3D e ampliada entre 10 a 15 vezes, movimentos precisos e de maior amplitude das pinças robóticas, ausência de tremores e fadiga pelos braços robóticos, menores taxas de sangramento no intra-operatório, menos dor no pós-operatório, menor taxa de infecção no pós-operatório, menor tempo de hospitalização.

Actualmente, é uma das técnicas mais utilizadas para cirurgias de câncer da próstata e rim, mas também para cirurgias reconstrutivas como pieloplastia para obstrução do rim.

Angola realizou, em Agosto, no Complexo Hospitalar de Doenças Cardiopulmonares Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, a primeira cirurgia robótica, tornando-se o segundo país da África Subsaariana a fazê-lo, depois da África do Sul.