A comunidade Shia Imami Ismaili em Angola, como em todo o mundo, comemora este sábado o 64º aniversário do princípe Aga Khan como líder espiritual (Imam) dos muçulmanos ismailis, sublinhando que, a par do seu compromisso com a Fé, está empenhada na defesa do pluralismo e da melhoria da qualidade de vida nas sociedades mais vulneráveis", enfatizando a necessidade de "respeitar a dignidade humana, bem como o respeito pela tolerância".

Aga Khan é um dos mais carismáticos líderes espirituais de todo o universo muçulmano, neste caso da minoria xiita Ismaili, tendo, ele e as suas organizações, um papel reconhecido no apoio humanitário e no reconhecimento daqueles que contribuem para a democracia, a paz e a melhoria de vida das suas comunidades, sejam elas de cariz religioso ou não, como é disso exemplo o Prémio Aga Khan de Arquitectura, um dos mais prestigiados no mundo.

O príncipe Aga Khan é descendente directo do Profeta Muhammad, através do deu primo e genro, Ali, o primeiro Imam, e a sua mulher Fátima, a filha do Profeta.

Aga Khan chegou à liderança desta comunidade, constituída por cerca de 15 milhões de pessoas em todo o mundo, uma minoria no universo xiita mas uma das mais activas, em 1957, quando tinha apenas 20 anos, sucedendo ao seu avô, Sir Sultan Mahomed Shah Aga Khan.

A Rede Aga Khan para o Desenvolvimento (AKDN), fundada pelo actual líder desta comunidade, conhecida pelo seu esforço e apoio à inclusão, e que é uma das vertentes mais conhecidas da liderança de Aga Khan, está presente em cerca de 30 países, onde tem como pilar a ideia de trabalhar para todos independentemente da sua Fé ou género.