Dos novos casos, 2.104 foram diagnosticados em Luanda, 550 no Huambo, 106 na Huíla, 104 em Cabinda, 72 em Malanje, 51 no Moxico, 43 no Bié, 40 em Benguela, seis no Kwanza Sul e na Lunda Sul, quatro na Lunda Norte, três no Kuando Kubango e um no Bengo.

Os infectados têm entre um e 98 anos e a lista inclui 1.863 pacientes do sexo masculino e 1.227 do sexo feminino.

Nas últimas horas, os laboratórios processaram 9.204 testes, com uma taxa diária de positividade de 33.6 por cento.

As mortes, de acordo com o boletim diário, foram registadas nas províncias de Benguela, Malanje e Luanda.

Entre os recuperados, 19 residem em Luanda e um no Cunene.

Angola contabiliza um total de 76.787 casos confirmados, dos quais 64.046 recuperados, 1.757 óbitos e 10.985 activos. Dos activos, nove estão em estado crítico.

Nos centro de internamento estão 187 doentes, enquanto 195 cidadãos cumprem quarentena institucional e 803 contactos de casos positivos estão sob vigilância médica.