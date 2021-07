Na conferência de imprensa em que é apresentado o boletim epidemiológico da Direção Nacional de Saúde Pública, Franco Mufinda anunciou que os novos casos positivos estão distribuídos por Luanda (109), Kwanza Norte (17), Cunene (10), Malanje (sete), Lunda Norte (seis), Huíla (cinco), Benguela (quatro), Huambo, Cabinda, Kuando Cubango, Uíje (com dois cada), e Bié (um), sendo 102 do sexo masculino e 65 do sexo feminino, com idades entre os seis meses e os 80 anos.

Morreram cinco homens e uma mulher, entre os 53 e os 79 anos, em Luanda (dois), na Huíla, no Namibe, no Bié e no Huambo (um em cada).

Com os dados das últimas 24 horas, Angola soma 38.849 casos positivos, 900 mortes, e 33.242 recuperados. Há 4.707 casos activos, dos quais 11 em estado crítico, 21 graves, 53 moderados, 10 leves e 4.612 assintomáticos.

Estão internadas 95 pessoas, em quarentena institucional 147 outras e sob vigilância epidemiológica 2.237 contactos.

Os laboratórios processaram 7.066 amostras por RT-PCR nas últimas 24 horas, elevando para 651.770 as amostras processadas até à data, com uma taxa de positividade de 6%.