As medidas de controlo da pandemia da Covid-19 foram prolongadas pelo Presidente da República até 10 de Maio, mantendo no essencial aquilo que são as restrições vividas nos últimos meses sobre circulação de pessoas, nomeadamente a cerca sanitária na província de Luanda.

As aulas presenciais no sistema público e privado, incluindo as escolas estrangeiras, vão ser mantidas a partir de 11 de Abril, Domingo, início da vigência do novo decreto Presidencial, e, pelo menos, até 10 de Maio.

O documento assinado por João Lourenço faz uma recomendação especial à vacinação dos sectores mais expostos ao Sars CoV-2, nomeadamente nos sectores da saúde, educação e nas forças de segurança, deixando um espaço para que outras profissões sejam envolvidas nas prioridades da imunização da população.

Pessoas com idade acima dos 60 anos, com doenças crónicas de risco, obesas ou gestantes, são algumas das condições evidenciadas como podendo levar a que sejam vacinadas como prioritárias.

São mantidas as indicações sobre o funcionamento dos estabelecimentos públicos e privados e serviços, bem como equipamentos sociais, nesta fase prolongada de situação de calamidade pública.

Novas variantes em Angola

Entretanto, foi igualmente anunciado na sexta-feira que em Angola já circulam as variantes sul-africana e britânica do Sars CoV-2, sendo mais relevante a sul-africana, com mais de 100 casos, enquanto a britânica se fica pelos 14.

No momento em que estas informações foram divulgadas, a directora do Instituto Nacional de Investigação em Saúde, Joana Morais, foi sublinhada a preocupação das autoridades de saúde nacionais porque se trata de estirpes que ostentam um maior potencial de transmissão da Covid-19.

São variantes, acrescentou Joana Morais, que podem gerar casos mais graves da doença e em maior número de internamentos hospitalares, gerando mais pressão sobre o sistema de saúde, tendo ainda avançado que se tratam de variantes que afectam mais jovens e crianças, ao contrário das anteriores.