Um comunicado do gabinete da ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, publicado na página oficial do MINSA no Facebook, estabelece que os profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutica, apoio hospitalar e administrativos), do sector público e privado e dos sub-sistemas de saúde militar e filantrópico, sejam imunizados "a fim de se reduzir a contaminação da covid-19, evitando casos novos no seio da classe".

"Cabe ao directores gerais dos hospitais centrais e institutos, directores dos gabinetes provinciais da saúde e directores municipais da saúde cumprir escrupulosamente a disposição governamental", lê-se no documento.

Esta determinação surge dois dias depois de o Presidente da República ter autorizado um ajuste directo no valor de 111 milhões de dólares para a compra de seis milhões de doses da vacina russa Sputnik V para imunizar trabalhadores de saúde, pessoal dos serviços sociais, idosos de lares, professores, pessoal de segurança pública, incluindo bombeiros e militares, bem como outros grupos muito expostos ao SARS-CoV-2.

O País totaliza 22.063 casos de covid-19, dos quais 20.289 recuperados, 1.241 activos e 533 óbitos.

De acordo com os últimos números avançados pelo Governo, foram imunizadas 116.946 pessoas desde o início da campanha de vacinação, no dia 2 de Marc,o.