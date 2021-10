Os passageiros que desembarquem no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, provenientes do exterior do País, vão passar a pagar 31.850 kwanzas pelo teste rápido do SARS-CoV-2, obrigatório ao abrigo de decreto presidencial 189/21, de 6 de Agosto, que aprova as medidas excepcionais e temporárias a vigorar durante a situação de calamidade pública declarada devido à pandemia da covid-19.

A medida, que vem expressa num decreto executivo conjunto dos ministérios das Finanças, dos Transportes e da Saúde, resulta, segundo o documento, da necessidade de se definir o valor da comparticipação dos testes obrigatórios pós-desembarque do SARS-CoV-2, modo de pagamento, bem como o regime de afectação ou distribuição das receitas resultantes da cobrança deste teste.

"Após pagamento do valor de comparticipação obrigatória às companhias de transporte aéreo, estas devem efectivar o depósito do valor arrecadado na Referência Única de Pagamento ao Estado (RUPE) no prazo de 30 dias, numa base mensal", determina o decreto 501/21.

De acordo com o documento publicado em Diário da República, o valor resultante da cobrança do teste do SARS-CoV-2, realizado pelas Instituições do Sistema Nacional de Saúde Pública, reverte a favor do Ministério da Saúde (62,7%) e do Ministério da Transportes (37,21%).