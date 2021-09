Este acordo, onde o Ministério das Finanças representa o Estado, e o Banco Internacional para o Desenvolvimento e Reconstrução (BIRD), tem por objectivo, como explica o despacho Presidencial 151/21, com data de 08 de Setembro, consolidar o programa nacional de luta contra a Covid-19.

A ministra das Finanças, Vera Daves, é incumbida de garantir os procedimentos inerentes, podendo subdelegar.

O documento explica ainda que este acordo com o BIRD emerge da "Estratégia do Executivo para a diversificação das fontes de financiamento e o alcance dos objectivos económicos e sociais de interesse público", destacando a questão do esforço nacional de redução dos efeitos da pandemia com enquadramento no Plano Nacional de Desenvolvimento de Angola 2018-2022.

Até agora, segundo contas do Novo Jornal, o País já tinha gasto 370 milhões USD na estratégia nacional de luta contra a pandemia.