Covid-19: Relatório conjunto da OMS e especialistas chineses classifica como "extremamente improvável" transmissão de vírus a humanos devido a acidente de laboratório

O relatório conjunto da Organização Mundial da Saúde (OMS) e especialistas chineses confirma aquilo que já tinha sido avançado no dia 9 de Fevereiro: a transmissão do vírus SARS-CoV-2 a humanos a partir de um animal intermediário é uma hipótese "provável a muito provável", enquanto um incidente de laboratório seria "extremamente improvável", descartando a teoria do Governo do ex-Presidente dos Estados Unidos Donald Trump, que acusava o Instituto de Virologia de Wuhan, que faz investigações sobre patógenos muito perigosos, de ter deixado o novo coronavírus escapar, "voluntariamente ou não".