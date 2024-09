Na província do Cunene, quatro crianças entre os três e os seis anos, perderam a vida em consequência de um incêndio que deflagrou no interior da residência onde estavam, quando um dos meninos tentou acender o fogareiro com gasolina.

Para além das quatros mortes, o incêndio, que decorreu no fim do dia desta quarta-feira, no bairro Caxila I, município do Cuanhama, também deixou uma criança de nove anos com ferimentos ligeiros.

De acordo com Serviço de Protecção Civil e Bombeiros ( SPCB), os petizes, na ausência dos adultos em casa, começaram a preparar comida e colocaram gasolina no fogareiro que resultou na deflagração do incêndio.

Foram vítimas mortais um rapaz e três meninas e o ferido que estava no quintal foi socorrido pelo SPCB para o Hospital do Ekuma.